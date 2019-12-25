В Петербурге вступил в силу запрет на массовые мероприятия

С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью более 75 человек.

В Петербурге с 13 июля вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа больных коронавирусом.

С 13 июля запрещается проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек. Ограничение не касается культурных, зрелищных мероприятий, согласованных с комитетом по культуре или с комитетом по физической культуре и спорту. При этом в театрах и залах не должно быть более 1500 человек. В цирке разрешается заполняемость в 50% (ранее 75%). Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.

Ранее введенные ограничения продлеваются до 16 августа.

Фото: Piter.tv