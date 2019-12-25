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Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге
Сегодня, 16:42
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Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге

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Власти надеются, что все же граждане будут вакцинироваться без принуждения.

Власти Петербурга полностью не отказались от идеи введения обязательной вакцинации. Об этом в программе "Фонтанки.ру" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что эффективнее будет не вводить ограничения, а разговаривать с людьми и объяснять им о пользе вакцинации. Для выработки коллективного иммунитета требуется привить 60% взрослого населения, то есть 2,6 млн человек в Петербурге.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов также рассказал о том, что в Петербурге готовы ввести QR-коды, как это было в Москве, если будет такая необходимость. При нынешней ситуации этого делать не будут. Конкретные цифры по уровню заболеваемости для введения кодов Ситов не назвал. 

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что умерших от COVID-19 после вакцинации в Петербурге нет. 

Фото: Pexels 

Теги: вакцинация, прививка
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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