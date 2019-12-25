Роспотребнадзор: умерших от COVID-19 после вакцинации в Петербурге нет

Кроме того, смертельных реакций на прививку не зафиксировано.

Случаев заболевания COVID-19 после вакцинации, которые бы привели к летальному исходу, нет. Об этом в программе "Инсайд" "Фонтанки.ру" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Специалист напомнила, что вакцина не гарантирует, что вы не заболеете, но поможет избежать тяжелого течения или смерти. Нужно помнить, что 5-10% населения вообще не вырабатывают иммунитет после любой прививки.

Статистика по заболевшим после вакцинации в Петербурге ведется. Когда к заболевшему приходит врач, он собирает эпид. анамнез. Тогда доктор спрашивает у пациента, вакцинировался ли он от коронавируса. Далее эти сведения передаются в систему учета.

Ранее стало известно, люди какого возраста сейчас в Петербурге больше всего болеют коронавирусом.

Фото: Piter.TV