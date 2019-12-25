Стало известно, люди какого возраста сейчас в Петербурге больше всего болеют коронавирусом

Среди заболевших больше всего молодых.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала, люди какой возрастной категории сейчас чаще всего болеют коронавирусом. Разговор со специалистом проводит "Фонтанка.ру".

Около 70% заболевших составляют социально активные люди в возрасте 18-29 лет и 30-49 лет. Пожилых людей среди заболевших мало, так как они неактивно посещают места массового скопления людей, некоторые находятся на даче.

Ирина Чхинджерия отметила, что в Петербурге замедлился темп прироста заболеваемости. На этой неделе, по сравнению с прошлой, он составил 2%. При этом ситуация все еще остается напряженной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ИВЛ стали подключать детей с COVID-19 без сопутствующих заболеваний.

Фото: Piter.TV