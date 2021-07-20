  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К ИВЛ стали подключать детей с COVID-19 без сопутствующих заболеваний
Сегодня, 12:38
200
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

К ИВЛ стали подключать детей с COVID-19 без сопутствующих заболеваний

0 0

Дети разных возрастов стали тяжелее переносить ковид.

Тяжело переносить COVID-19 стали даже изначально здоровые дети. Год назад в реанимацию в основном попадали несовершеннолетние с многочисленными сопутствующими заболеваниями. О негативной тенденции рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы Валентин Есиков "Петербургскому дневнику".

Специалист отметил, что все 7 реанимационных коек для больных коронавирусом в больнице постоянно заняты. 

В основном, конечно, это COVID-19 в чистом виде, пневмонии, но есть и дети с гастроэнтеритами и COVID-19, хирургической патологией и COVID-19. Был один ребенок с подозрением на тепловой удар.

Валентин Есиков, врач. 

Сейчас все пациенты, которые находятся в реанимации, - тяжелые. Никого не кладут "на всякий случай". Есиков заметил, что у здоровых детей без сопутствующих заболеваний стали диагностировать 60-80% поражение легких. Есть случаи и до 90%. Это касается как маленьких детей, так и подростков. Малышей приходить интубировать, вводя в искусственную кому. 

Фото: Piter.TV

Теги: дети, ивл, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии