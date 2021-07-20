К ИВЛ стали подключать детей с COVID-19 без сопутствующих заболеваний

Дети разных возрастов стали тяжелее переносить ковид.

Тяжело переносить COVID-19 стали даже изначально здоровые дети. Год назад в реанимацию в основном попадали несовершеннолетние с многочисленными сопутствующими заболеваниями. О негативной тенденции рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Филатовской больницы Валентин Есиков "Петербургскому дневнику".

Специалист отметил, что все 7 реанимационных коек для больных коронавирусом в больнице постоянно заняты.

В основном, конечно, это COVID-19 в чистом виде, пневмонии, но есть и дети с гастроэнтеритами и COVID-19, хирургической патологией и COVID-19. Был один ребенок с подозрением на тепловой удар. Валентин Есиков, врач.

Сейчас все пациенты, которые находятся в реанимации, - тяжелые. Никого не кладут "на всякий случай". Есиков заметил, что у здоровых детей без сопутствующих заболеваний стали диагностировать 60-80% поражение легких. Есть случаи и до 90%. Это касается как маленьких детей, так и подростков. Малышей приходить интубировать, вводя в искусственную кому.

Фото: Piter.TV