Учительница, уволенная за блог 18+, планирует создать в Петербурге центр помощи по вопросам полового воспитания

Ольга Щеголева рассказала Piter.TV не только подробности скандала, но и об изменениях в жизни после него.

На прошлой неделе петербуржцы узнали историю учительницы биологии Ольги Щеголевой, уволенной из музыкальной школы при консерватории имени Римского-Корсакова за свой блог о секс-просвете. Ольга рассказала Piter.TV не только подробности скандала, но и об изменениях в жизни после него.

Как появился блог

Музыкальная школа при консерватории – не первое место работы Ольги. До нее она проработала в школах пять лет. На переменах Ольга периодически слышала разговоры школьников – подростки сталкивались с трудностями в сексуальной сфере, однако зачастую с родителями на деликатные темы не поговорить. "И именно тогда в голову пришла идея помочь родителям разговорами". Блог в жизни героини появился полтора года назад. В нем Ольга рассказывает не только о том, как устроена мужская и женская половые системы, но и рассуждает о взаимоотношениях между родителями и детьми.

С чего начался скандал

Ольга считает, что блог нашли именно родители учеников. Есть теория, что на аккаунт они наткнулись через поиск в Google: "взяли фотографию или сфотографировали с зум-урока, затем загрузили в поиск и нашли блог". Три недели назад завуч школы позвала Ольгу на разговор, в ходе которого попросила блогера изменить несколько постов, к примеру, про рак груди. Родителям не понравилась фотография, на которой учительница предстает в бюстгальтере. Героиня поменяла фотографию, закрыла бюстгальтер, после чего опубликовала пост снова.

Спустя два дня директор школы извинилась в учительской перед Ольгой за поведение родителей. Однако на этом конфликт не закончился. Через неделю директор школы позвала к себе героиню, поскольку жалобы на блог дошли и до руководства школы. Директор вместе с остальной администрацией посчитали, что деятельность блогера не совместима с должностью учителя. В пятницу, 8 октября, Ольга приняла решение написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Мне предложили закрыть блог, перестать его вести и остаться работать в школе. Но я считаю эту деятельность очень важной, поэтому я приняла решение уволиться. Родители могли и дальше давить на меня за блог, который для меня очень важен. Ольга Щеголева

Некоторые ученики были недовольны таким исходом ситуации. В этот же день более четырех классов собрали подписи в поддержку учительницы. На следующий день администрация школы предложила Ольге забрать заявление и остаться работать, однако героиня не думала и не думает возвращаться в школу. Ольга отработала последнюю рабочую неделю и ушла.

Медиация между мной и родителями произведена не была. Я не знала, что могу ожидать в следующий раз, потому что я все время думала бы: можно ли мне выставлять такую фотографию? можно писать об этом? как отнесутся к этому родители? а будут ли они на меня жаловаться? И ни одну из своих работ выполнять качественно я бы не смогла. Поэтому заявление я не забрала, и была уволена по собственному желанию. Ольга Щеголева

История дошла не только до средств массовой информации, но и до Государственной думы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за учительницу, которую, по его мнению, уволили за то, что "она вела просветительский блог, в котором рассказывала, как родителям правильно поговорить со своими детьми на острые и деликатные темы". Piter.TV узнал, как изменилась жизнь Ольги после скандала, а также о ее планах на ближайшие месяцы.

Еще три недели назад на блог были подписаны 800 человек, сегодня – 11 тысяч человек. После инцидента Ольге пришлось закрыть свой профиль в Instagram, а также попросить свою знакомую помочь ей с обработкой заявок. Ежедневно героиня получает не только сотни запросов, но и столько же положительных сообщений и историй в direct.

Какие истории вам чаще всего рассказывают?

О травмах, которые люди получили из-за отсутствия полового воспитания в их семье. Они пишут насколько они травмированы, и как они это переживают. Люди также рассказывают, сколько лет терапии им понадобилось, чтобы побороть различные травмы, которые нанесли им родители, родственники или просто незнакомые люди в детстве.

Вам пишут педагоги, с которыми произошла похожая ситуация?

Да, мне пишут педагоги, что они уходят с работы, потому что их деятельность не совместима, по мнению общественности, с их деятельностью. Пишут о том, что они боятся давления, им даже иногда приходится скрывать блоги от своих работодателей.

Ситуация набрала обороты: о ней писали и до сих пор пишут в СМИ, она вовсе дошла до Госдумы – что вы об этом думаете?

Из учительницы с блогом в 800 подписчиков я превратилась в человека, которого обсуждают в сети и даже на улицах. В последние дни я нахожусь в постоянном стрессе, потому что каждый день приносит мне новые известия. Огромное внимание со стороны СМИ – я ежедневно даю огромное количество интервью, которые для меня не характерны. Я решила, что буду давать интервью и высказывать свое мнение о произошедшем, а также рассказывать почему и зачем я этим занимаюсь. Только так люди смогут прислушаться к моему мнению.

Как вы думаете, когда в России все-таки "примут" половое воспитание как дисциплину?

Я, надеюсь, скоро. Неделю назад я бы сказала, что, скорее всего, никогда.

Школьникам какого возраста стоит преподавать половое воспитание?

Преподавать в школе половое воспитание стоит начинать в разное время. Для того, чтобы девочки были готовы, например, к менструации. Сейчас среднестатистическое начало менструации – от 10 до 16 лет. Соответственно, девочки должны быть осведомлены о менструации до ее начала: что такое "менструация", почему она вовсе начинается, какие средства гигиены существуют. Потому что огромное количество девочек рассказывает, что им родители вообще не говорили о менструации. Когда она началась, девочки думали, что умирают. Восьмиклассникам (14-15 лет) уже можно рассказывать про контрацепцию, строение половой системы, заболевания передающиеся половым путем, а также о предотвращении ранней беременности.

Вы бы вернулись в музыкальную школу?

В школу я возвращаться не собираюсь, как минимум, из-за медиа-освещения. Школа потерпела определенные проблемы, и на них все обратили очень пристальное внимание. Я не считаю возможным вернуться в прежний коллектив и к этим родителям, которые не оставили бы попыток меня преследовать.

А в любую другую школу устроились бы работать?

В качестве учителя, наверное, уже нет, но я не могу утверждать. На данный момент у нас есть реальный шанс продвинуть половое просвещение, поднять этот вопрос и помочь детям не на уровне Госдумы, а на уровне частного центра, в который могут обратиться обычные люди.

Чем вы сейчас занимаетесь? Какие планы на ближайшие два месяца?

Сейчас я занята разработкой бизнес-проекта – центр помощи семьям по вопросам полового воспитания и репродуктивного здоровья, для которого буду искать инвесторов. Я представляю себе большой центр с тремя направлениями. Мы будем обучать специалистов, которые смогут преподавать детям половое воспитание. Также мы будем обучать учителей и воспитателей, которые впоследствии смогут распознавать социализированное насилие над детьми. В центре появится и направление психологической помощи – курсы для молодых, а также будущих родителей. В центре также будут доступны консультации психотерапевтов, сексологов, психологов по половому воспитанию и семейным вопросам. Курсы смогут помочь родителям с детьми или просто взрослым людям с решением конкретных задач. Кроме того, в центре будут работать гинекологи, урологи и маммологи, которые смогут оказать помощь по репродуктивному здоровью. Центр я бы хотела открыть уже в этом году.

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: Instagram / bodylanguage_edu