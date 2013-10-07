  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жириновский заступился за петербургскую учительницу, уволенную за блог 18+
Сегодня, 18:15
171
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Жириновский заступился за петербургскую учительницу, уволенную за блог 18+

0 0

Депутат намерен добиться восстановления учительницы на работе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за учительницу по биологии Ольгу Щеголеву, которую уволили из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге за блог с контентом 18+. Своим мнением по поводу ситуации он поделился в своем Telegram-канале. 

По мнению Жириновского, учительницу уволили за то, что "она вела просветительский блог, в котором рассказывала, как родителям правильно поговорит со своими детьми на острые и деликатные темы".

До сих пор не хотят в наших школах вводить предметы, связанные с семьёй, отношениями между людьми. И настолько это мракобесие укоренилось, что даже учительницу, которая решила этим заняться в свободное время, заставили уйти. 

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Депутат намерен добиться восстановления учительницы на работе. С этим вопросом он уже обратился в комитет Госдумы по образованию. По мнению Жириновского, учительница занимается "правильной и нужной просветительской работой". 

Чтобы дети и их родители понимали, как им найти общий язык даже в самой сложной ситуации, как решать проблемы взаимоотношений в зародыше, а не дожидаться появления комплексов и обид.

Владимир Жириновский

Ранее за учительницу заступились родители и ученики школы.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский

Теги: блог, владимир жириновский, учительница
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии