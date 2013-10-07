Жириновский заступился за петербургскую учительницу, уволенную за блог 18+

Депутат намерен добиться восстановления учительницы на работе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за учительницу по биологии Ольгу Щеголеву, которую уволили из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге за блог с контентом 18+. Своим мнением по поводу ситуации он поделился в своем Telegram-канале.

По мнению Жириновского, учительницу уволили за то, что "она вела просветительский блог, в котором рассказывала, как родителям правильно поговорит со своими детьми на острые и деликатные темы".

До сих пор не хотят в наших школах вводить предметы, связанные с семьёй, отношениями между людьми. И настолько это мракобесие укоренилось, что даже учительницу, которая решила этим заняться в свободное время, заставили уйти. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Депутат намерен добиться восстановления учительницы на работе. С этим вопросом он уже обратился в комитет Госдумы по образованию. По мнению Жириновского, учительница занимается "правильной и нужной просветительской работой".

Чтобы дети и их родители понимали, как им найти общий язык даже в самой сложной ситуации, как решать проблемы взаимоотношений в зародыше, а не дожидаться появления комплексов и обид. Владимир Жириновский

Ранее за учительницу заступились родители и ученики школы.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский