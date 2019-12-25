В Петербурге учительницу вынудили уволиться из-за блога для взрослых

Руководство школы предоставило учительнице выбор: либо работа, либо блог.

Администрация школы при консерватории имени Римского-Корсакова не оценило блог о секс-просвещении своей коллеги. Учительнице по биологии Ольге Щеголевой пришлось уволиться две недели назад. Об этом она рассказала "Фонтанке".

Свой блог о секс-просвещении для взрослых Ольга ведет в Instagram полтора года. В школе она начала работать в сентябре. Однако позже о блоге узнали родители учеников, после и администрация учебного заведения. Руководство предоставило учительнице выбор: либо работа, либо блог, поскольку "не подобает учителю вести такую деятельность". Ольга выбрала второе, написала заявление по собственному желанию и ушла.

Ранее мы писали, что академия Штиглица не продлила договор с преподавателем из-за его участия в митингах.

Фото: pexels.com