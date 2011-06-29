Академия Штиглица не продлила договор с преподавателем из-за его участия в митингах

По его словам, он и понятия не имел о предстоящем решении.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. Штиглица не продлила контракт с преподавателем предмета "История дизайна, науки и техники" Александром Семеновым. По его мнению, решение напрямую связано с его участием в несанкционированных митингах. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

По словам Семенова, он и понятия не имел о предстоящем решении. Более того, руководство учебного заведения не объяснило причину такого решения.

Сейчас дела обстоят так: меня нет, предмета тоже нет. Никто не предупреждал и заранее со мной не связывался. Александр Семенов

Бывший преподаватель напомнил про конфликт с проректором по учебной части, который произошел ранее из-за участия Семенова в протестах. Весной прошлого года проректор вызвала Семенова к себе и попросила его подписать бумаги об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Однако Семенов отказался.

Именно она решает вопрос о продлении моего преподавательского договора. Александр Семенов

Похожий случай произошел в Санкт-Петербургском государственном институте в июле этого года. СПбГУ не продлил контракт с завкафедрой семитологии из-за нарушения санитарных норм.

Фото: yandex.ru/maps