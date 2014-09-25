Сбер поможет предпринимателю заключить контракт с государством

О бесплатном цифровом решении для выхода на госторги рассказали на ПМЭФ-2025.

Сбер предлагает предпринимателям решение, которое помогает выходить на госторги и зарабатывать. Оно доступно бесплатно в веб-версии СберБизнеса — интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Рынок госзакупок непрост, отметил Анатолий Попов. Новым участникам нужно предоставить целый ряд документов, к тому же непонятно, где искать подходящие торги и у кого проконсультироваться. Сейчас на этом рынке всего 300 тысяч участников. Только в 2024 году из-за этих барьеров не состоялось 980 тыс. торгов на сумму 4,8 трлн рублей. Из них 25% торгов не получили вообще ни одной заявки, а 75% — только одну, что также привело к их отмене.

Теперь у клиентов Сбера есть единый цифровой кабинет для участия в торгах — здесь можно находить актуальные закупки, получать аналитику, оформлять банковские гарантии и гибко настраивать уведомления. Платформа работает на базе SberCRM. Новичкам помогут эксперты банка — они помогут стать участником закупок и подобрать подходящие торги. С января 2025 года сервисом уже воспользовались 23 тыс. предпринимателей.

Мы непрерывно развиваем нашу платформу, делая участие в государственных закупках удобнее и эффективнее. Уже в июне появится новая функция, работающая на базе искусственного интеллекта, которая возьмет на себя самую сложную и трудоемкую часть работы с тендерной документацией. Она автоматически проанализирует все материалы и сформирует наглядный отчет по каждому тендеру в один клик, выделив ключевые параметры: сроки, штрафы, лицензионные требования и другие важные детали для сделки. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: Piter.tv