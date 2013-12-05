  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СПбГУ не продлил контракт с завкафедрой семитологии из-за нарушения санитарных норм
Вчера, 22:23
208
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

СПбГУ не продлил контракт с завкафедрой семитологии из-за нарушения санитарных норм

0 0

Сотрудницу задержали на зимнем митинге в поддержку Навального.

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета отказалось продлевать/заключать новый контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета из-за нарушения санитарных норм. Об этом сотрудница рассказала на своей странице в Facebook. 

В январе этого года сотрудницу задержал ОМОН и выписал штраф за административное правонарушение. По словам завкафедры, нарушение касалось санитарных норм, однако руководство "трактует его в политическом ключе".

Руководство Восточного факультета, надо отдать им должное, сделало все возможное, чтобы отстоять мою кандидатуру,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день.

Фото: orient.spbu.ru

Теги: завкафедрой, контракт, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии