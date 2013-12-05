СПбГУ не продлил контракт с завкафедрой семитологии из-за нарушения санитарных норм

Сотрудницу задержали на зимнем митинге в поддержку Навального.

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета отказалось продлевать/заключать новый контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета из-за нарушения санитарных норм. Об этом сотрудница рассказала на своей странице в Facebook.

В январе этого года сотрудницу задержал ОМОН и выписал штраф за административное правонарушение. По словам завкафедры, нарушение касалось санитарных норм, однако руководство "трактует его в политическом ключе".

Руководство Восточного факультета, надо отдать им должное, сделало все возможное, чтобы отстоять мою кандидатуру, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день.

Фото: orient.spbu.ru