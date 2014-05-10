Преподавателя СПбГУ уволили из-за антирелигиозных плакатов и сообщений

Увольнение оформили в соответствии с п. 8 ст. 81 Трудового кодекса – за "совершение аморального поступка".

Преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Максим Кулаев был уволен из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Об этом 2 июля пишет "Фонтанка".

В вузе пояснили, что жалобы на Кулаева поступили декану факультета свободных искусств и наук еще 24 мая. Их направили члены государственной экзаменационной комиссии по программе "Международные отношения, политические науки и права человека". Отмечается, что преподаватель "в переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации". Одним из авторов этого обращения стал православный священник.

Вторая причина увольнения Кулаева – советские антирелигиозные плакаты, которые он развесил на информационном стенде факультета.

В ходе проверки было установлено, что незадолго до начала работы государственной экзаменационной комиссии в здании, где было назначено ее заседание, М. А. Кулаев разместил агитационные плакаты, содержание которых оскорбляло религиозные чувства членов комиссии и унижало их личное достоинство. Представители СПбГУ

Увольнение оформили в соответствии с п. 8 ст. 81 Трудового кодекса – за "совершение аморального поступка".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)