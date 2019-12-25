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Петербург выделит на строительство "оранжевой" ветки еще 800 миллионов рублей
Сегодня, 20:49
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smirenny

Петербург выделит на строительство "оранжевой" ветки еще 800 миллионов рублей

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Соответствующее постановление подписал губернатор.

В пятницу, 13 ноября, губернатор Петербурга подписал постановление о перераспределение объемов работ по строительству и ремонту объектов метрополитена, которые были утверждены на 2020 год, сообщили в Смольным. 

Таким образом, на строительство участка метрополитена от "Спасской" до станции "Морской фасад" дополнительно направляется 800 млн рублей. Так, общая стоимость работ в текущем году составляет более  2,9 миллиардов рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Ранее мы писали, что в 2020-м году для петербургского метрополитена закупили 56 новых вагонов.

Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"

Теги: оранжевая ветка, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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