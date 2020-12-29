Петербург получил из федерального центра один миллиард рублей на ремонт дорог

По словам губернатора, дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей.

Петербург получил из федерального бюджета 1 млрд рублей и уже приступил к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства пойдут на ремонт дорог, сообщила пресс-служба Смольного.

Из своего бюджета город на эти цели выделил около 4 млрд рублей. Перечень объектов, которые будут ремонтировать, только формируется.

В планы на строительство в этом году входит реконструкция 2-го этапа Приморского шоссе, подключение к нему "Лахта Центра", 1-й этап Южной Широтной магистрали, реконструкция Лиговского путепровода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге определили подрядчиков для ремонта дорог за 6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV