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Петербург получил из федерального центра один миллиард рублей на ремонт дорог
Сегодня, 11:26
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nadezhda_sib

Петербург получил из федерального центра один миллиард рублей на ремонт дорог

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По словам губернатора, дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей.

Петербург получил из федерального бюджета 1 млрд рублей и уже приступил к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства пойдут на ремонт дорог, сообщила пресс-служба Смольного. 

Из своего бюджета город на эти цели выделил около 4 млрд рублей. Перечень объектов, которые будут ремонтировать, только формируется. 

В планы на строительство в этом году входит реконструкция 2-го этапа Приморского шоссе, подключение к нему "Лахта Центра", 1-й этап Южной Широтной магистрали, реконструкция Лиговского путепровода. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге определили подрядчиков для ремонта дорог за 6 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: национальный проект, ремонт дорог, федеральный бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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