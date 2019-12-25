Петербургу в 2021 году выделят 4,7 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

Общий объем финансирования на дороги в ближайшие годы составил почти 13 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления городского правительства об одобрении соглашений, согласно которым из федерального бюджета в городской бюджет будет выделен трансферт на финансовое обеспечение ряда дорожных проектов. Соглашения между федеральными и городскими властями позволит в ближайшие несколько лет привлечь в бюджет Петербурга около 12,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смольного.

Средства позволят поддерживать автомобильные дороги регионального значения, а также реализовывать особо важные для социально-экономического развития страны и города проекты.

Среди них ― реконструкция 2-го этапа Приморского шоссе, подключение к нему "Лахта Центра", 1-й этап Южной Широтной магистрали, реконструкция Лиговского путепровода и другие проекты.

В 2021 году общий объем бюджетных ассигнований составляет 4,7 млрд рублей.

Ранее стало известно о том, что Петербургу выделят миллиард рублей на строительство Широтной магистрали.

Фото: Piter.TV