  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургу выделят получит миллиард рублей на строительство Широтной магистрали
Сегодня, 20:22
64
smirenny

Петербургу выделят получит миллиард рублей на строительство Широтной магистрали

0 0

Средства выделят из федерального центра.

Петербург получит почти миллиард рублей, который будет реализован в первом этапе  строительства Широтной магистрали скоростного движения с мостом через реку Неву. Деньги выделят из государственной казны. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

По словам губернатор Петербурга, Широтная магистраль является крупным проектом, создать который поручил президент. 

27 км, 15 развязок с переправой через Неву. Совместно с банком ВТБ приступили к проектированию, и уже в первом квартале забьём первую сваю

уточнил глава города.

На строительство и реконструкцию петербургских дорог выделят 42,3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: строительство широтной магистрали, широтная магистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии