ЗСД получит из бюджета Петербурга 20,5 млрд для подготовки строительства Широтной магистрали

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций компании, которые полностью выкупит городская администрация.

АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД), управляющее одноименной платной автодорогой в Петербурге, проведет дополнительную эмиссию акций для привлечения 20,5 млрд рублей из городского бюджета. Как сообщила компания, средства будут направлены в том числе на подготовку территории для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Банк России зарегистрировал выпуск 400 тысяч акций номиналом 10 тысяч рублей, которые будут размещены по закрытой подписке. Единственным покупателем выступит администрация Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений. Цена размещения составит 51 240 рублей за акцию, что позволит привлечь 20,496 млрд рублей.

В 2026 году бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены бюджетные инвестиции на мероприятия по подготовке территории строительства ШМСД, пояснили в пресс-службе ЗСД. Это уже не первая эмиссия компании: предыдущий выпуск акций, завершенный в августе 2025 года, позволил привлечь 105,8 млрд рублей за три года.

Согласно данным СПАРК, выручка АО "ЗСД" в январе-сентябре 2025 года выросла в 2,3 раза — до 6,4 млрд рублей, при этом убыток сократился с 8,5 млрд до 794 млн рублей. Первая очередь Широтной магистрали — Витебская развязка — была открыта в декабре 2024 года, а строительство следующих этапов началось в июне 2025 года.

Фото: Piter.TV