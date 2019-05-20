Входные зоны "Липецкая аллея" и "Елизаветинская дорога" открыли в Павловском парке

Работы на площадке "Ижорская аллея" продолжают идти полным ходом.

Пресс-служба музея-заповедника "Павловск" анонсировала завершение процедуры замены кассового оборудования и открытие въездных зон "Липецкая аллея" и "Елизаветинская дорога" в живописном Павловском парке. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Вместе с тем посетители предупреждены, что работы на площадке "Ижорская аллея" продолжают идти полным ходом.

Режим посещения парков в выходные и праздничные дни следующий:

С 10 утра до 17 вечера вход ограничен и осуществляется по специальному графику;

До начала официального открытия (с 7 утра до 10 утра) и после закрытия (с 17 вечера до 19 вечера) вход доступен свободно;

Вечером и утром (с 19 вечера до 7 утра следующего дня) территория закрыта для свободного прохода.

Напомним, что Павловский дворцово-парковый ансамбль отреставрируют за 3 млрд рублей. Городские власти сообщили о подготовке целого ряда культурных и образовательных мероприятий, включая выставку "Жемчужины Петербурга. Сохраненные и утраченные" и специальные программы в библиотеках. Планируется обновить инфраструктуру, отремонтировать улицы и обустроить общественные пространства. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для посещения памятника всеми жителями и гостями города.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"