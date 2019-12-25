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На строительство и реконструкцию петербургских дорог выделят 42,3 млрд рублей
Сегодня, 13:14
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nadezhda_sib

На строительство и реконструкцию петербургских дорог выделят 42,3 млрд рублей

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Часть средств город получит из федерального бюджета.

Петербург заложил в адресную инвестиционную программу на строительство и реконструкцию дорог в ближайшие годы 42,3 млрд рублей. Часть из них будет получена из федерального бюджета, сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в Мариинском дворе.

Среди дорожных проектов ― Южная Широтная магистраль, развязка Московского шоссе с Дунайским проспектом, продолжение реконструкции Петрозаводского и Приморского шоссе, Широтная магистраль скоростного движения, реконструкция Лиговского путепровода и другие. 

Ранее пресс-служба губернатора города сообщила о том, что на дорожный ремонт в 2020 году федеральное финансирование составило 7 млрд рублей.

Кроме того, Александр Беглов поручил увеличить финансирование на строительство метро. На данный момент на 2021-й год запланировано выделить 7,4 млрд рублей. Ко второму чтению сумму хотят увеличить. 

Согласно проекту бюджета на следующий год общий объем доходов составит 623 млрд рублей, объем расходов ― 710 млрд рублей. Дефицит запланирован в объеме 87 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, дороги, дорожное строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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