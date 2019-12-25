Большинство депутатов ЗакСа поддержали в первом чтении проект бюджета Петербурга на ближайшие годы

Согласно нему, расходы превысят доходы города.

Большинство депутатов ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект бюджета Петербурга на 2021-й и плановый 2022-2023 годы. Его представил в Мариинском дворце вице-губернатор Эдуард Батанов, передает корреспондент Piter.TV.

Депутаты одобрили основные показатели, из которых состоит бюджет, однако поправки в его распределение еще будут вноситься. В 2021-м году общий объем доходов составит 623 млрд рублей, объем расходов ― 710 млрд рублей. Дефицит запланирован в объеме 87 млрд рублей.

Вице-губернатор назвал проект бюджета "народным", так как он носит социальный характер. С ним согласились не все депутаты. Представители оппозиционных партий отметили, что на самом деле финансирование на социальные проекты было значительно урезано. Фракция "Партия Роста" даже разработала свой альтернативный проект.

В результате проект, предложенный Смольным, получил поддержку 39 парламентариев, 6 проголосовали против, 2 воздержались. Беспартийный Максим Резник потребовал сделать голосование неанонимным, чтобы подтвердить статус действительно "народного" бюджета и видеть, кто за него голосует, однако инициативу не приняли.

По итогам первой части заседания стало известно, что Смольный решил отказаться от софинансирования ЖКХ в 2021-м году. Кроме того, по всей видимости, не удастся избежать повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV