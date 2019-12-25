Смольный решил отказаться от софинансирования ЖКХ в 2021-м году

Финансирование будет, но не столь значительное.

Вице-губернатор Эдуард Батанов представил проект бюджета Петербурга на 2021-й и плановый 2022-2023-й года. Как оказалось, органы исполнительной власти решили отказаться от софинансирования ЖКХ, передает корреспондент Piter.TV.

Руководитель фракции "Партия Роста" в Петербурга Оксана Дмитриева отметила, что в этом году ЖКХ стало "донором" финансирования для здравоохранения. В следующем году этот "провал финансирования", по ее словам, не компенсируется, а лишь закрепляется.

Батанов подтвердил, что власти действительно практически отказались от софинансирования ЖКХ. Представитель Смольного отметил, что в Петербурге и так остается самый низкий тариф в России. Снегоуборочную технику, 471 единицу, город закупил ранее и в ближайшие годы действительно закупать больше не планирует. Власти предполагают, что ее хватит.

Ранее вице-губернатор прокомментировал возможность не повышать стоимость билетов на проезд в 2021 году.

Фото: Piter.TV