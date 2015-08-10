В Смольном рассказали, на каком этапе находится строительство Витебской развязки

На участке, прилегающем к ЗСД в районе Благодатной улицы, смонтировано 3,5 тыс. тонн металлоконструкций.

В среду, 23 августа, в пресс-службе Смольного сообщили, что на участке Витебской развязки, прилегающем к ЗСД в районе Благодатной улицы, смонтировано 3,5 тыс. тонн металлоконструкций.

Кроме того, с начала строительства выполнено устройство 118 буронабивных свай, возведено 36 опор, на которых монтируется пролетное строение.

Эта развязка – первый этап Широтной магистрали скоростного движения – одного из главных проектов развития транспортной инфраструктуры нашего города. Она соединит Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом и другими трассами Московского и Фрунзенского районов, позволит разгрузить дороги в южной части города, значительно улучшить ее транспортную доступность. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Работы идут одновременно на всем протяжении трассы. На участке, который прилегает к Витебскому проспекту, сооружено три опоры путепровода и выполнено устройство железобетонной плиты проезжей части. На данный момент ведутся земляные работы по устройству подходов к путепроводу.

Напомним, что возведение Витебской развязки стартовало в 2021 году.

Ранее мы рассказывали о том, что подготовка к строительству моста через Охту начинается в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Смольного