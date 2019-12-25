Съезд на Витебскую развязку с ЗСД перекроют в ночь на 25 марта

Водителей предупреждают о временном перекрытии съезда с северного направления ЗСД на Витебскую развязку в связи с проведением дорожных работ.

В ночь на 25 марта на Западном скоростном диаметре введут временное ограничение движения. Как сообщили организаторы дорожной инфраструктуры, с 23 часов 24 марта до 6 утра 25 марта будет полностью закрыт съезд, ведущий на Витебскую развязку. Ограничение коснется водителей, следующих по магистрали в направлении с севера на юг.

Специалисты приступят к выполнению плановых работ, направленных на поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии. На время их проведения автомобилистам настоятельно рекомендуют неукоснительно следовать указаниям временных дорожных знаков, а также ориентироваться на данные, отображаемые на информационных табло.

Водителей просят учитывать данную информацию при построении маршрута и заблаговременно выбирать пути объезда. На участке проведения работ необходимо соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и исключить любые факторы, отвлекающие внимание от управления транспортным средством. В организации подчеркнули, что временные неудобства связаны с необходимостью обеспечения дальнейшего комфортного и безопасного проезда по трассе.

