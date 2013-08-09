Подготовка к строительству моста через Охту начинается в Ленобласти

Переправу возведут в составе обхода Мурино и Нового Девяткино.

В Ленобласти проходит строительство обхода Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта. В том числе, проект подразумевает создание моста через реку Охту. О подготовке к работам рассказал Telegram-канал регионального дорожного комитета.

Будущая переправа будет состоять из пяти пролетов, её длина составит почти 150 м. По ней будет проходить граница Петербурга и 47-ого региона .

Одновременно с этим рабочие продолжают обустраивать насыпь дороги и устанавливать пробные сваи. Также создаётся площадка для 5-ти полутораметровых труб, с помощью которых сделают водоотвод в болотистой местности.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти следователи заинтересовались отравлением подростков грибами.

Фото: Telegram / Dorogi_47