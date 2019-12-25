В Ленобласти следователи заинтересовались отравлением подростков грибами

Инцидент произошел в детском лагере.

В Бокситогорском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетних грибами. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

По предварительным данным, пять подростков отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днём на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе. В настоящее время детям оказывается необходимая медицинская помощь.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц детского оздоровительного лагеря.

Прокуратурой Ленинградской области также организована проверка.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)