В Петербурге утвердили проект новой крупной развязки на Широтной магистрали

Новая развязка Широтной магистрали соединит проспект Солидарности с путепроводом.

В Санкт-Петербурге утверждена проектная документация для строительства развязки Широтной магистрали с проспектом Солидарности. Схема размещена на официальном сайте Смольного. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Развязка будет располагаться на участке от улицы Кржижановского до Хасанской улицы. В рамках проекта предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути.

Протяженность нового объекта составит 925 метров. Пропускная способность планируется в диапазоне от 7811 до 12694 единиц транспорта в час. Суточная грузонапряженность дороги оценена в 1,36-2,40 тыс. тонн.

Проект планируется реализовать с учетом современных стандартов дорожного строительства и безопасности движения, а также с минимальным воздействием на существующую инфраструктуру.

Ранее в Сети появились кадры нового тоннеля метро в направлении станции "Каменка"..

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

