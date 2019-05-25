Более 600 студентов приехали в Петербург на финал олимпиады "Я — профессионал"

В Санкт-Петербурге прошёл финал IX сезона всероссийской олимпиады "Я — профессионал". С 26 по 29 марта более 600 студентов из разных регионов страны собрались на площадках университетов, чтобы проверить знания и навыки по инженерным, строительным и IT-направлениям. Основные соревнования принимали университет ИТМО и Санкт-Петербургский политехнический университет.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в Северной столице состоялись состязания по пяти направлениям подготовки. Одним из самых массовых стало направление "Строительство": в финале участвовали 183 студента профильных вузов. Участникам предстояло решать задания, максимально приближенные к реальной профессиональной практике. Будущие инженеры и строители работали с проектной документацией и чертежами, а специалисты по материаловедению анализировали производственные задачи.

Студентка СПбГАСУ Злата Золотых рассказала, что задания были построены на основе нормативных документов и расчётных формул, а также требовали правильной последовательности инженерных вычислений. По её словам, назвать задания лёгкими нельзя, однако они оказались интересными и позволили проверить уровень подготовки. Она отметила, что рада участию в олимпиаде и планирует пробовать свои силы и в следующих сезонах.

Студент СПбГТИ(ТУ) Роман Макушев также оценил задания как достаточно содержательные. Он сообщил, что во время решения задач участникам разрешили пользоваться нормативными документами, и это помогло ориентироваться в профессиональных требованиях и корректно выполнять расчёты.

Начальник отдела обеспечения деятельности Центра дополнительного образования и конкурсных мероприятий Уральского федерального университета Михаил Дроздов рассказал, что за девять сезонов олимпиады в ней приняли участие более полутора миллионов студентов. По его словам, около 24 тысяч человек стали дипломантами, а свыше восьми тысяч получили медали. Он также отметил, что общий призовой фонд проекта достиг 700 миллионов рублей, а только по направлению "Строительство", которое курирует Уральский федеральный университет, за восемь лет участие приняли более 50 тысяч студентов.

Победители и призёры олимпиады получают преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а медалисты могут рассчитывать на денежные премии — до 300 тысяч рублей.

Олимпиада "Я — профессионал" реализуется в рамках президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проект помогает студентам познакомиться с требованиями работодателей ещё во время обучения и сделать первые шаги в профессии. Для строительной отрасли Петербурга, где сохраняется высокий спрос на молодых специалистов, такие соревнования становятся одним из способов привлечения кадров.

