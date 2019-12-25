В Петербурге начали выпускать новые панели для ускоренного строительства жилых домов

Главная особенность таких панелей — многослойная структура.

На домостроительных предприятиях "Группы ЛСР" в Санкт-Петербурге запустили производство новых трехслойных железобетонных панелей для жилого строительства. Аналогичная линия начала работу и на заводе компании в Екатеринбурге. Новые конструкции позволяют возводить дома быстрее, так как часть строительных операций выполняется еще на этапе изготовления на заводе. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Главная особенность таких панелей — многослойная структура. Внутри находится утеплитель, который улучшает тепло- и звукоизоляцию здания. Несущая часть выполнена из железобетона и соединена антикоррозийными металлическими элементами. Фасадная сторона панели уже имеет готовую поверхность с декоративной фактурой.

При производстве используется бетонная смесь нового состава, благодаря которой внешняя часть панели может повторять текстуру различных материалов — например кирпича, камня или дерева. После монтажа на объекте такие фасады можно сразу окрашивать, не тратя время на дополнительную отделку. Кроме того, конструкция помогает скрыть стыки между панелями и защищает соединения от влаги и холода.

Внутренняя сторона элементов выполнена с ровной поверхностью, что упрощает дальнейший ремонт квартир. Для подготовки стен достаточно минимальной отделки — тонкого слоя шпатлевки перед поклейкой обоев.

Первые жилые дома из новых панелей уже начали строить в Петербурге и Екатеринбурге. По оценке компании, использование таких конструкций позволяет заметно ускорить монтаж зданий. Так, на одном из объектов в Екатеринбурге строители собрали первый этаж будущего 16-этажного дома площадью около 12 тысяч квадратных метров всего за четыре дня.

