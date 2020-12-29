В Петербурге определили подрядчиков для ремонта дорог за 6 млрд рублей

Других претендентов на участие и не было.

В Петербурге определили подрядчиков, которые проведут ремонт региональных дорог на общую сумму в 6 млрд рублей. Результаты опубликовали сегодня, 27 января.

Победителями стали ООО "СК "Орион Плюс" и АО "ВАД". Подрядчикам предстоит провести ремонт дорог на юге и севере города. В южных районах намечено провести работы на примерно на 916 тысячах квадратных метрах проезжей части и на 280 тысячах кв. м. тротуаров. Для северных соответствующие показатели – около 986 тысяч квадратных метров проезжей и 266 тысяч кв. м. тротуаров.

Заявки принимались до 25 января.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортную развязку КАД с Кронштадтским шоссе модернизируют в 2023 году.

Фото: Piter.TV