Транспортную развязку КАД с Кронштадтским шоссе модернизируют в 2023 году

Проектирование могут начать уже в текущем году.

Строительство развязки КАД с Кронштадтским шоссе может начаться в 2023-2024 годах. Как сообщила "КП-Петербург" со ссылкой на КРТИ, сейчас ведутся переговоры о выделении на эти работы федеральных средств. Положительное решение позволит начать проектирование уже в текущем году.

Также КРТИ запланировал модернизацию Цитадельских шоссе и дороги, Кронштадтского шоссе, которые будут обновлять за счет регионального бюджета. К проектным работам готовятся приступить в этом году, сам ремонт намечен на 2023-2024 годы. Задумка позволит подключить к дорожной сети планируемую новую застройку и улучшить доступность уже существующей: Цитадельское шоссе собираются продлить от улицы Адмирала Грейга до Цитадельской дороги и подключить его к КАД.

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Фото: пресс-служба Упрдор "Северо-Запад"