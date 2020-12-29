Движение по Парашютной улице ограничат до 20 февраля

Затрудненный проезд ждет и Кронверкскую улицу.

Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения дорожного движения, о них 22 января предупредила ГАТИ. Некоторые изменения будут практически незаметными, а некоторые продлятся почти до конца февраля.

Так, 24 и 25 января с 03:00 до 03:20 будет полностью закрыто движение транспорта по Пулковскому шоссе: в первый день – по четной стороне от Пороховской улицы до железнодорожного моста, во второй день – по нечетной стороне от 5-го Предпортового проезда до АЗС. В эти дни на шоссе будут устанавливать пролетное строение.

С 25 января по 11 февраля затруднится проезд по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы, где продолжаются работы по прокладке электрокабеля. А с 26 января по 20 февраля ограничат движение по Парашютной улице от Байконурской улицы до Серебристого бульвара в связи с прокладкой водопровода.

Также мы сообщали, что в Петербурге во время Евро-2021 перекроют 33 улицы.

Фото: Piter.TV