Петербург объявил 2 тендера на ремонт региональных дорог на 6 млрд рублей

Речь идет о работах в 2021-2022 годах.

В Петербурге объявлено два тендера на определение исполнителей ремонта дорог регионального значения в 2021 и 2022 годах. Соответствующие закупки разместил комитет по государственному заказу администрации города. Непосредственным заказчиком выступает СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

На ремонт в рамках обоих тендеров выделяется около 6 млрд рублей из бюджета Северной столицы.

Одна из закупок относится к дорогам южных районов Санкт-Петербурга, вторая – северных. Срок завершения контрактов по обоим тендерам – 30 ноября 2022 года.

За ремонт дорог в южных районах город готов заплатить до 2,994 млрд рублей, в северных – примерно столько же.

В южных районах намечено провести работы на примерно на 916 тысячах квадратных метрах проезжей части и на 280 тысячах кв. м. тротуаров. Для северных соответствующие показатели – около 986 тысяч квадратных метров проезжей и 266 тысяч кв. м. тротуаров.

Заявки от строительных компаний, желающих принять участие в тендерах, принимают до 25 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге установили первый мост из композитных материалов.

Фото: Piter.tv