Им стал обновленный Камышинский мост через реку Лубья.

В Петербурге установили первый мост из композитных материалов – им стал полностью реконструированный Камышинский мост через реку Лубья. Об этом рассказали в рпресс-службе КРТИ.

Старую переправу через Лубью полностью снесли в связи с аварийностью и износом, на ее месте появились новые железобетонные устои на свайном основании и конструкции из долговечных и устойчивых к коррозии и непогоде композитных материалов. Кроме того, новейший материал сделал мост более легким – установить его смогли быстро и с помощью лишь одного крана.

Также недавно в Петербурге обновили мост Красный Судостроитель через Охту у Магнитогорской улицы. Пешеходный мост изначально построили деревянным в 1928 году, затем перестраивали несколько раз, а в 2002 году пролеты переправы разобрали из-за аварийного состояния. Местные жители давно просили вернуть мост, капитальный ремонт остатков моста занял год. На переправе смонтировали новые пролетные строения, перильное ограждения, рядом благоустроили участки набережных и установили наружное освещение.

Ранее мы писали, что проезд по Подъездному переулку перекроют на месяц.

Фото: пресс-служба КРТИ