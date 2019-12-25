Проезд по Подъездному переулку перекроют на месяц

Также на пару дней закроют движение по участку улицы Красного Курсанта.

В Петербурге готовятся вступить в силу несколько новых ограничений дорожного движения в нескольких районах города. Об этом сообщила ГАТИ.

Так, с 17 декабря по 23 января 2021 года прокладка теплосети полностью перекроет проезд по Подъездному переулку от улицы Марата до Загородного проспекта. Днем позже, 18 декабря, стартуют работы по прокладке электрокабеля на участке улицы Красного Курсанта от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С. Часть дороги будет недоступна для движения до 20 декабря. Объехать проблемный участок можно будет по Большому проспекту, Ждановской набережной, Малому проспекту и Красносельской улице.

Также с 19 по 21 декабря ограничивается движение автомобилей по набережной реки Фонтанки от Введенского канала до Московского проспекта, где будут прокладывать водопровод.

Ранее мы сообщали, что движение по Маршала Блюхера и Опочининой улице закроют на 5 и 15 дней соответственно.

Фото: Piter.TV