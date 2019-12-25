Движение по Маршала Блюхера и Опочининой улице закроют на 5 и 15 дней соответственно

На участках будут прокладывать инженерные сети и кабель.

В ГАТИ объявили о еще двух ограничениях движения в двух районах Петербурга. Основной крупный список перекрытий дорог был опубликован вчера.

Так, с 14 по 27 декабря из-за прокладки инженерных сетей полностью перекроется движение автомобилей по Опочининой улице на участке от Большого проспекта Васильевского острова до Среднегаванского проспекта. Объехать закрытый участок можно по Наличной улице, Большому проспекту, Среднегаванскому проспекту, Гаванской улице.

Также с 16 по 20 декабря прокладка кабеля закроет проезд транспорта по проспекту Маршала Блюхера от Екатерининского проспекта до Салтыковской дороги.

Ранее мы сообщали, что проезд по Кирилловской улице полностью перекроют до 2 января.

Фото: Piter.TV