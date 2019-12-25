Часть Вознесенского шоссе в Колпино ограничат для проезда до сентября 2022 года

Также с 12 декабря до 20 мая будет закрыт участок 10-ой Красноармейской улицы.

Петербургских автомобилистов ждет ряд новых ограничений дорожного движения в нескольких районах города, об этом предупредила ГАТИ.

С 11 по 19 декабря дорожный ремонт затруднит проезд по 6-ому Верхнему переулку на железнодорожном переезде, с того же дня и до 20 декабря по Мебельной улице тоже будет труднее проехать: участок от Планерной улицы до Яхтенной займут работами по прокладке водопровода. Кроме того, с 21 по 27 декабря полностью перекроется движение по Полиграфмашевскому проезду у Мебельной улицы.

С 12 декабря по 31 января затруднится проезд по набережной реки Фонтанки от Лермонтовского проспекта до Дерптского переулка, а с того же дня и до 20 мая закроется движение транспорта по 10-ой Красноармейской улице от Лермонтовского проспекта до Измайловского проспекта.

Гораздо более долгие ограничения ждут Вознесенское шоссе на участке от Петрозаводского шоссе до Оружейной улицы в Колпино. С 11 декабря до 25 сентября 2022 года здесь будут строить транспортную развязку, из-за чего движение ограничат.

Также матч "Зенита" на "Газпром Арене" перекроет дороги в Петербурге.

Фото: Piter.TV