Проезд по Кирилловской улице полностью перекроют до 2 января

На том же участке снова закроют проезд еще и в апреле.

Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения движения в нескольких районах города. О них 20 ноября предупредила ГАТИ.

Так, с 21 по 22 ноября закроется проезд по Торфяной дороге от улицы Оптиков до Заусадебной улицы из-за прокладки инженерных сетей, с того же дня, но до 2 декабря затруднится движение по Петроградской набережной и Пинскому переулку.

Также с 21 ноября и по 2 января, а также с 21 апреля по 7 мая 2021 года реконструкция теплосети полностью перекроет проезд по Кирилловской улице от улицы Моисеенко до 10-й Советской и ограничит движение по улице Моисеенко около Кирилловской улицы. Кроме того, с 8 по 9 мая 2021 года закроют движение транспорта по улице Моисеенко от Кирилловской улицы до Новгородской.

С 24 ноября по 21 февраля станет труднее проехать по Рыбинской улице от Черниговской улицы до набережной Обводного канала из-за прокладки газопровода. А с того же дня, но до 25 января ограничится движение по проспекту Народного Ополчения от одноименного моста до Авангардной улицы. Отмечается, что с часу ночи до пяти утра в данный период движение транспорта на этом участке будет перекрываться полностью.

Напоследок, до 30 декабря затруднится проезд по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков из-за ремонта трамвайных путей.

Также мы рассказывали, что поезда из Адлера в Петербург начнут курсировать круглогодично с 13 декабря.

Фото: Piter.TV