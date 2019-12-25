Поезда из Адлера в Петербург начнут курсировать круглогодично с 13 декабря

В РЖД изменили график движения поездов на 2020-2021 год.

С 13 декабря на всей сети РЖД поменяется график движения пассажирских поездов до конца текущего года и на весь следующий год. В расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар курсировавших ранее, все изменения связаны с востребованностью маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, исключительно летний поезд из Адлера в Петербург под номером №215/216 станет круглогодичным и изменит номер на №113/114. Кроме того, станут возможны международные перевозки при открытых границах в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Азии и Европы. Доехать на поезде можно будет в Германию, Польшу, Австрию, Чехию, Финляндию, Китай, а также Украину, Белоруссию, Казахстан и другие страны.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники из Петербурга в Рускеалу поедут дополнительные "Ласточки".

Фото: Piter.TV