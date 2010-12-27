14 тысяч туристов посетили Петербург по электронным визам

Всего заявок насчитано более 26 тысяч.

С начала октября Петербург посетили более 14 тысяч иностранцев, рассказал сотрудник комитета по развитию туризма Алексей Фисяк на IX туристическом форуме "Открытый Крым". Всего на посещение Северной столицы по электронной визе подали 26 тысяч заявок. Загрузка петербургских отелей сейчас составляет 85%.

Упрощенный визовый режим для посещения Петербурга и Ленобласти для граждан 53 стран ввели 1 октября, в десятых числах месяца Северная столица приняла первых гостей по новому режиму. Иностранный турист может получить электронную визу, действующую 30 дней, после заявления, отправленного на сайт МИД РФ не меньше, чем за четыре дня до начала путешествия. В России иностранец сможет провести восемь дней.

Фисяк также отметил, что поток туристов в Петербург по итогам года вырастет на 12-15%, город посетило уже 8,5 миллиона человек. В прошлом году этот показатель был на 300 тысяч туристов меньше.

Не так давно туроператоры стали отменять экскурсии в Барселоне из-за уличных протестов.

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