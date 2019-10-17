На данный момент официального запрета на въезд в Барселону нет.

Российские туроператоры стали отменять экскурсии в Барселоне из-за уличных протестов. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров страны.

Протесты практически не повлияли на пребывание российских туристов в Барселоне. Тем не менее, сейчас туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии по городу. Большинство полетных туров завершатся 20 октября. Сейчас в городе находится небольшое количество индивидуальных путешественников из России. заявили эксперты туриндустрии

Напомним, что массовые волнения в Каталонии начались еще 14 октября. Протестующие заняли главные площади и перекрыли основные дороги. Однако действия местного населения не носили слишком агрессивный характер. В некоторых местах не обошлось без хаоса. Он связан с претензиями по назначениею больших тюремных сроков заключенным, которые ранее представляли руководство Каталонии. Политики надеялись провести референдум о признании региона отдельным государством.

Вторая волна начнется 18 октября. Местные власти ожидают, что будет затруднена работа общественного транспорта. Сейчас в Барселону направляются колонны из нескольких городов. Протестовать собираются жители Жироны (около 10 тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

В целом, по сведениям АТОР, обстановка в стране спокойная. Трансферы ходят по заявленному расписанию. Туризм на Коста-Браве и Коста-Дораде не подвергся изменениям. На данный момент официальных ограничений на въезд в страну не вводилось. Туры также не аннулируются.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Al Jazeera English