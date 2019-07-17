  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:38
135
MShaffter
Код вставки плеера

Испания представила модель беспилотного аэротакси

0 0

Это первая разработка такого плана в Испании.

Испанская компания представила воздушное беспилотное такси.

Испанская компания TECNALIA первая в стране компания, которая представила модель беспилотного аэротакси. На данном этапе летательный аппарат может поднимать в воздух пока только одного человека или груз весом до 150 кг. Его скорость около 90 километров в час на высоте от 100 до 300 метров. Максимальная дальность полета 15 километров. В воздух беспилотник поднимается с помощью 16 пропеллеров, которые находятся на 4 выносных консолях.

Разработчики TECNALIA считают, что на рынок их беспилотные аэротакси поступят в течение 5 лет.

Ранее: Британским медикам удалось разделить сиамских близнецов сросшихся головами с помощью передовых технологий.

Видео: TECNALIA

Теги: аэротакси, беспилотное такси, в мире, воздушное такси, новости в мире, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии