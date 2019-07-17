Испания представила модель беспилотного аэротакси

Это первая разработка такого плана в Испании.

Испанская компания представила воздушное беспилотное такси.

Испанская компания TECNALIA первая в стране компания, которая представила модель беспилотного аэротакси. На данном этапе летательный аппарат может поднимать в воздух пока только одного человека или груз весом до 150 кг. Его скорость около 90 километров в час на высоте от 100 до 300 метров. Максимальная дальность полета 15 километров. В воздух беспилотник поднимается с помощью 16 пропеллеров, которые находятся на 4 выносных консолях.

Разработчики TECNALIA считают, что на рынок их беспилотные аэротакси поступят в течение 5 лет.

Ранее: Британским медикам удалось разделить сиамских близнецов сросшихся головами с помощью передовых технологий.

Видео: TECNALIA