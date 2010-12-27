Британским медикам удалось разделить сиамских близнецов сросшихся головами

В общей сложности девочки провели на операционном столе 50 часов в руках 100 специалистов. Последняя операция длилась 7 часов.

Британские медики успешно провели разделение сиамских близняшек из Пакистана, которые срослись головами.

Сафе и Марве из Пакистана 2 годика и только сейчас они стали жить отдельно друг от друга. Близняшки родились со сросшимися черепами и общими кровеносными сосудами. Британские медики из ведущей детской клиники в Лондоне взялись помочь семье и разделить близняшек.

Операция по разделению Сафы и Марвы длилась в несколько этапов. После последней 7 часовой операции девочки полностью были отделены друг от друга. В общей сложности малышки провели на операционном столе 50 часов. Их здоровьем занимались более 100 высококлассных специалистов в области медицины и биоинженерии.

На первом этапе девочкам разделили артерии, на втором вены. Во время второй операции одна из малышек перенесла инсульт, и врачи серьезно опасались за жизнь близнецов. А на третьем этапе в феврале были воссозданы округлые черепа детей.

Только сейчас, спустя несколько месяцев, девочки были выписаны из больницы, а медики сообщили об успешном разделении близнецов.

Фото: The Guardian