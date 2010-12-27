В Пулково прилетели первые пассажиры с электронными визами

Электронную визу в Петербург могут получить жители 53 стран.

В Пулково встретили первых пассажиров, которые прилетели в Санкт-Петербург по электронным визам. В город в числе первых прилетели граждане Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.

В зале прилета туристов встречал желтый кот МасКот – талисман петербургской воздушной гавани. Он раздавал памятные подарки.

Электронную визу в Петербург могут получить жители 53 стран, однократная электронная виза оформляется бесплатно на срок 30 дней. На территории России по ней можно находиться не более 8 суток.

Эстонцы лидируют по количеству заявок на электронные визы в Петербург.

Фото: пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы"