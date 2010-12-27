Эстонцы лидируют по количеству заявок на электронные визы в Петербург

В топ-3 также вошли жители Латвии и Германии.

За первые полчаса запуска режима электронных виз заявки оставили в 33 государствах. Большее количество туристов оказались жителями Эстонии. Треть из 3,5 тысяч обращений поступило именно от них. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Режим электронных виз начал действовать в Петербурге и на территории Ленинградской области с первого октября. Полученная виза действует в течение 30 дней, но разрешенный срок пребывания в России не должен превышать 8 суток.

Чиновники отмечают, что второе и третье место по количеству поданных заявлений на оформление такой визы стали жители Латвии и Германии. Также интерес проявили жители Индии, Филиппин и Китая.

Напомним, что въезд по электронной визе может осуществляться через аэропорт "Пулково", Большой и Пассажирский порт Петербурга, морской пропускной пункт "Высоцк", пешеходный пункт через "Ивангород", автомобильные пункты "Торфяновка", "Брусничное", Светогорск". Попасть в России железнодорожным путем по электронной визе на данный момент нельзя.

Ранее Piter.tv писал о том, что появилась инструкция по въезду в Петербург с электронной визой.

Фото: Piter.tv

