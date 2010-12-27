Власти Петербурга ждут 6 миллионов иностранных туристов через три года

Количество туристов из других стран может увеличиться в 1,5 раза.

К 2021 году число иностранных туристов в Петербурге достигнет 6 миллионов. Это в 1,5 раза больше, чем сейчас. Такую цифру прогнозируют в комитете по развитию туризма города на Неве, передает "Фонтанка.ру".

Этому будет способствовать электронная виза. Она начнет действовать с 1 октября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Благодаря ей упростится въезд и выезд из РФ через Санкт-Петербург и Ленобласть. Стоит отметить, что находиться на территории России по ней можно будет не более восьми суток. В будущем действие электронной визы распространят не только на Северную столицу и область, но и по всей стране.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Госдуме предложили сделать бесплатным обучение в вузах в приграничных регионах.

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