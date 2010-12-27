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В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение в вузах в приграничных регионах
Сегодня, 8:16
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nastya960

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение в вузах в приграничных регионах

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Эта мера поможет уменьшить отток молодёжи из отдаленных районов нашей страны.

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект.  В этом проекте он предложил сделать бесплатным высшее образование, но только в регионах, которые граничат с иностранными государствами. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Бориса Чернышова, эта мера поможет уменьшить отток молодёжи из отдаленных районов нашей страны.

Также в проекте предлагается увеличить квоту для русскоговорящих иностранцев. Они, вернувшись к себе домой после обучения будут "поднимать имидж России".

Ранее на Piter.TV: Россияне скептически относятся к получению высшего образования.

Теги: вуз, госдума, образование
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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