В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение в вузах в приграничных регионах

Эта мера поможет уменьшить отток молодёжи из отдаленных районов нашей страны.

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект. В этом проекте он предложил сделать бесплатным высшее образование, но только в регионах, которые граничат с иностранными государствами. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Бориса Чернышова, эта мера поможет уменьшить отток молодёжи из отдаленных районов нашей страны.

Также в проекте предлагается увеличить квоту для русскоговорящих иностранцев. Они, вернувшись к себе домой после обучения будут "поднимать имидж России".

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