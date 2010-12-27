В Ленобласти ждут путешественников с электронными визами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по туризму разработать маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы и интересы путешественников из приграничных государств.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по туризму разработать маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы и интересы путешественников из приграничных государств.

"Электронная виза позволит иностранным туристам по-новому взглянуть на Ленинградскую область. Не секрет, что у нас проходит множество международных фестивалей – музыкальных, театральных, гастрономических. Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль "Корюшка идет", заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить "Ночь музеев", в которой также участвует множество музеев и исторических объектов региона", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предполагается разработать как кратковременные маршруты, рассчитанные на посещение достопримечательностей, находящихся вблизи автомобильных пунктов пропуска (экскурсии по Выборгу с посещением Выборгского замка, посещение Ивангородской крепости и Копорья), так и на более длительное время – с посещением достопримечательностей первой столицы Древней Руси Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина, природных парков Ленинградской области.

С 1 октября ознакомиться с достопримечательностями Ленинградской области, воспользовавшись электронной визой, смогут иностранные туристы 53 стран, въезжающие на территорию региона через следующие пункты пропуска:

– воздушный пункт пропуска "Пулково";

– морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург";

– автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск";

– пешеходный пункт пропуска "Ивангород".

Источник: пресс-служба ЛО