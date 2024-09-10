Песков: удары украинских БПЛА по жилым кварталам в РФ нельзя считать военными действиями

В Москве оценили атаку дронов ВСУ на Раменское.

Удары украинских беспилотников по жилым кварталам на российской территории нельзя считать военными действиями. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал на то, что речь идет о демонстрации террористической сущности киевского режима.

Эти удары нельзя ассоциировать с военными действиями. Этими ударами киевский режим демонстрирует свою сущность — это враги. Мы должны продолжать СВО, чтобы обезопасить себя от таких проявлений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости