Песков: удары украинских БПЛА по жилым кварталам в РФ нельзя считать военными действиями

Удары украинских беспилотников по жилым кварталам на российской территории нельзя считать военными действиями. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал на то, что речь идет о демонстрации террористической сущности киевского режима.
Эти удары нельзя ассоциировать с военными действиями. Этими ударами киевский режим демонстрирует свою сущность — это враги. Мы должны продолжать СВО, чтобы обезопасить себя от таких проявлений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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