Песков: подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать

Он подчеркнул, что на это не должны влиять попытки некоторых стран замять инцидент.

Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле согласны с высказыванием канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована. Он подчеркнул, что на это не должны влиять попытки некоторых стран замять инцидент.

Ни в коем случае нельзя этому позволить случиться, поэтому здесь мы абсолютно согласны с канцлером ФРГ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет малой дальности.

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