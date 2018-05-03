По его словам, не каждый раз подобная информация соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет малой дальности. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на заявления американских издании, которые сообщили о якобы передаче Ирана для РФ баллистических ракет для использования в боевых действиях на Украине. Песков отметил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.

Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что новая мобилизация в РФ не обсуждается.

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